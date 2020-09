0 Facebook Offre un passaggio a una ragazza e prova a fare sesso con lei, al rifiuto la fa scendere e la investe Cronaca 5 Settembre 2020 14:25 Di redazione 1'

Un episodio sconcertante quello avvenuto a Vedano al Lambro, in provincia di Monza e Brianza. Una giovane di 24 anni è stata investita da un’automobilista che le aveva offerto un passaggio e poi le aveva chiesto di fare sesso.

Passaggio in auto in cambio di sesso

L’uomo si era accostato alla fermata dell’autobus dove la giovane era in attesa e l’ha invitata a salire in macchina dicendole che le avrebbe dato un passaggio. Quando la ventiquattrenne è salita in auto l’uomo le ha chiesto di fare sesso, ma la giovane si è rifiutata. Così l’automobilista l’ha scaricata in strada e ripartendo è salito con l’auto sul suo piede ferendola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza che ha trasportato la giovane in ospedale.