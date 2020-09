0 Facebook Barbara D’Urso furiosa per un suo video pubblicato: “Non mi arrabbio mai” Spettacolo 5 Settembre 2020 13:33 Di redazione 1'

Barbara D’Urso non ha preso bene quanto è stato trasmesso dal programma Techetechetè sulla Rai in onda alle 20.30. In una puntata dello scorso 30 agosto si parlava dei debutti delle varie star in Rai e tra questi c’era anche quello della conduttrice Mediaset.

Il topless di Barbara D’Urso in tv

Durante la puntata è stata mostrata Barbara D’Urso in topless, una decisione che non è proprio piaciuta alla conduttrice. In un’intervista a La Stampa, infatti, non solo ha negato che quello fosse stato il suo esordio in Rai, ma ha anche spiegato che la decisione del programma non l’è piaciuta.

“No non mi arrabbio mai – spiega -. Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo, ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata. Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”.