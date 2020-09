0 Facebook Addio al celibato col Covid, lo sposo è positivo: 100 invitati al matrimonio in osservazione Cronaca 4 Settembre 2020 15:51 Di redazione 1'

Festa, baci e balli. Risate e tanto divertimento. Poi la doccia fredda: lo sposo è positivo al coronavirus e circa 100 invitati al matrimonio sono finiti in osservazione sanitaria. È accaduto ad Aprilia in provincia di Latina.

Come riportato da Il Mattino è probabile che ad essere stato decisivo sia stato l’addio al celibato organizzato dagli amici dello sposo. E indovinate un pò dove si sono recati per festeggiarlo? In Sardegna!

Adesso, dopo aver ricostruito la catena dei contatti avuti dallo sposo e verificato la lista degli invitati alle nozze, tutti sono in quarantena in attesa che arrivi l’esito dell’esame del tampone.