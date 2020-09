0 Facebook Qualiano, minacciata dell’ex marito lo denuncia. Era vittima di violenze da anni Cronaca 3 Settembre 2020 13:14 Di redazione 1'

“Ti uccido il 3 settembre“, questa la minaccia a una donna, da parte dell’ex marito. Terrorizzata, la donna ha denunciato l’uomo ai carabinieri, che hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori un 48enne di Qualiano, in provincia di Napoli.

La moglie subiva violenze da anni, finalmente era riuscita a trovare il coraggio di separarsi dall’ex marito. Quest’ultimo non accettando la fine della relazione aveva iniziato ad aggredirla fisicamente e psicologicamente, fino alla minaccia di morte. A un anno dalla separazione l’uomo infatti, aveva promesso di uccidere l’ex moglie.

A fine agosto la donna ha deciso di denunciarlo temendo per la sua vita. E cosi’ sono scattati gli arresti da parte dei militari di Qualiano, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura.