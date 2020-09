0 Facebook Denuncia il figlio per avergli rubato denaro, perde il controllo in caserma e viene arrestato Cronaca 3 Settembre 2020 17:27 Di redazione 2'

E’ accaduto a San Marzano sul Sarno, un uomo di 55 anni si è recato presso la stazione dei carabinieri per far arrestare il figlio, poiché il ragazzo gli avrebbe prosciugato la carta del reddito di cittadinanza.

Va in caserma per denunciare il figlio ma viene arrestato

Una volta in caserma, però, la situazione è degenerata. L’uomo ha raccontato ai militari che il figlio più volte avrebbe commesso la stessa tipologia di furto, per questo pretendeva che il ragazzo fosse arrestato. Quando i militari gli hanno spiegato che non avrebbero potuto fermare il ragazzo, consigliandoli così di sporgere denuncia, l’uomo ha perso le staffe. Ha iniziato a urlare e a inveire contro i carabinieri e ha abbandonato la caserma. Una volta fuori ha incontrato il figlio, che passava di lì per caso in bici, e l’ha aggredito colpendolo con calci e pugni.

Così sono intervenuti nuovamente i carabinieri che hanno portato il 55enne in caserma, l’uomo anche qui si è reso protagonista di una nuova aggressione, colpendo un maresciallo al volto con un pugno. I militari l’hanno arrestato per resistenza e aggressione a un pubblico ufficiale.