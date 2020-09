0 Facebook Giada Giovannelli picchiata dal padre, la foto del naso sanguinante: “Sono al pronto soccorso” Spettacolo 1 Settembre 2020 11:04 Di redazione 2'

Ha preoccupato non poco i suoi follower Giada Giovannelli, pubblicando una sua immagine con il naso sanguinante. L’ex protagonista di Temptation Island ha condiviso una foto in cui mostra cosa l’è accaduto e il lungo commento che inizia con la frase: “Ecco mio padre”.

Cosa è successo a Giada Giovannelli

La Giovanelli ha raccontato di essere stata picchiata dal padre e di essersi recata subito al pronto soccorso per essere medicata. L’ex concorrente del reality delle coppie ha raccontato che sarebbe stata la prima volta: “Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il ca**o. Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata”.

Tanti i commenti da parte dei suoi follwers che l’hanno incoraggiata, augurandole una pronta guarigione. C’è chi l’ha invitata a denunciare subito il padre per la violenza subita e chi le ha raccontato di essere stata vittima di simili soprusi.