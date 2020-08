0 Facebook Stesa a Napoli, raid nella ‘roccaforte’ del boss Cronaca 31 Agosto 2020 18:33 Di redazione 1'

Dopo un periodo breve di tregua e’ tornata la tensione nei quartieri Est di Napoli. Ieri sera quattro persone in sella a due moto sono entrati nel rione bunker di Ponticelli, in via Flauto Magico, e hanno esploso diversi colpi di pistola contro l’abitazione di Gennaro Aprea, capo dell’omonimo clan.

Stesa a Napoli

I proiettili hanno raggiunto balcone e facciata. La sparatoria potrebbe essere un messaggio lanciato ai De Luca Bossa-Minichini e agli Schisa, alleati degli Aprea. La ‘stesa’ contro l’abitazione del boss sarebbe dunque una risposta a un raid armato avvenuto a fine luglio nel rione Conocal, zona sotto l’influenza dei D’Amico, detti anche fraulella, alla quale ha fatto seguito il ferimento di Vincenzo Barbato, ritenuto vicino ai De Luca Bossa.