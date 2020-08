0 Facebook Napoli, folla e rissa al Banco dei Pegni: “Non siamo delle bestie” Cronaca 31 Agosto 2020 14:50 Di redazione 2'

Disordini questa mattina presto presso il Banco dei Pegni di Napoli sito in via San Giacomo. Come riportato da Il Mattino, un gruppo di persone ha iniziato a discutere animatamente prima di dare il via ad un vero e proprio litigio.

Ben presto, dopo insulti e minacce, si è arrivati alle mani dando vita ad una rissa. Il motivo? Pare che alcuni cittadini si rechino all’esterno del Banco già di notte per prendere il numero. La mattina, all’apertura, l’ingresso è garantito fino al 40esimo ingresso.

Questo ha fatto perdere la calma a molte delle persone in attesa. “C’è gente che viene qui di notte dice per essere tra i primi ad avere il numero, in quanto intorno alle quattro c’è un addetto che li distribuisce. E superato il numero 40 non si può entrare e si è costretti a tornare nei giorni successivi“. Un’anomalia tutta nostra per un criterio che crea disordine.

“Non ne possiamo più siamo costretti a passare le nostre giornate qui davanti e a venire di notte per poter entrare, non siamo bestie”, hanno detto alcuni clienti a Il Mattino. Sul posto è giunta la Polizia.