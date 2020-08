0 Facebook Bambina di 7 anni picchiata e violentata dal papà orco: la mamma sapeva News 31 Agosto 2020 15:50 Di redazione 2'

Papa orco scoperto a Lecce. L’uomo avvrebbe abusato della figlia di sette anni, picchiandola perfino con alcuni attrezzi di casa e arrivando a toccarla. La moglie e mamma della bambina non avrebbe fatto nulla per placare la perversione del marito, ritenendo i suoi metodi giusti come misure punitive a fin di bene.

Bambina di 7 anni picchiata e violentata dal papà orco: la mamma sapeva

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo e i due genitori, accusati di violenza, potrebbero essere rinviati a giudizio. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 24 novembre, davanti al gup Michele Toriello.

I fatti risalgono a più di due anni, tra marzo e aprile di 2018. La bimba ha raccontato le violenze subite durante la fase dell’incidente probatorio. Da quel momento è partita unìaccurata indagine nei confronti dei genitori, è stata disposta una perizia pschiatrica e una consulenza informatica su telefoni e computer sequestrati ai genitori della piccola.

A scoprire le violenze è stata la maestra

A portare alla luce le violenze sarebbe stata la scuola della bambina, una maestra infatti notando il disagio della piccola avrebbe insistito nel farsi confessare cosa la turbasse. Il caso è stato poi segnalto alla Procura per i minorenni. Le indagini penali sono state affidate alla Squadra mobile, mentre il Tribunale per i minorenni ha aperto un fascicolo per valutare se affidare la bambina alla tutela di una casa protetta.