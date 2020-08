0 Facebook Bimba resta incastrata in un aquilone e vola nel vuoto, terrore a un festival Cronaca 31 Agosto 2020 14:20 Di redazione 1'

Sono immagini spaventose quelle che arrivano dalla città di Hsinchu a Taiwan. Una bambina di tre anni è rimasta incastrata in un grande aquilone durante un famoso festival.

Bimba resta incastrata in un aquilone

La piccola non appena l’aquilone è volato in cielo, è stata trascinata per diversi metri nel vuoto davanti allo sguardo spaventato dei presenti. Per fortuna non è accaduto nulla di grave e la piccola è stata salvato, ha riportato solo alcuni graffi.

Sarebbe potuta essere una vera tragedia. Il video mostra immagini che sono davvero terrificanti, potrebbe sembrare un film con effetti speciali, ma invece è accaduto realmente.

Il video di un utente