Un’altra notte di aggressione in ospedale, ai danni del personale sanitario. E’ accaduto la notte scorsa, presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Caserta. Un infermiere è stato brutalmente aggredito da due perosne mentre tentava di far rispettare la fila per la registrazione al triage.

Subito sono intervenuti i vigilanti e uno dei due aggressori ha ammesso di aver comemsso l’atto di violenza perchè l’infermiere non voleva farlo passare. L’operatore sanitario è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di medicina d’urgenza.

L’episodio è stato segnalato alla Cisl-Fp che ha proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti del pronto soccorso. Il sincadato ha reso nota la vicenda, “Calci e pugni per non aver concesso all’aggressore, che è stato denunciato, di passare davanti nella fila al momento della registrazione al triage. L’uomo si è presentato al banco dichiarando di aver avuto un incidente, ma non avendo danni visibili gli è stato chiesto di rispettare le precedenze, cosa che ha scatenato la sua rabbia nei confronti dell’infermiere di turno”.

Come riportato da SkyTg24, l’aggressore avrebbe procurato anche danni alla struttura: “sarebbe stato aggredito alle spalle da almeno un paio di persone. L’aggressione ha causato anche diversi danni alla struttura”.