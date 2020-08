0 Facebook Suicidio a Vico Equense, le ultime parole di Mattia prima della tragedia Cronaca 29 Agosto 2020 20:40 Di redazione 1'

Tragedia a Vico Equense. Mattia si lancia nel vuoto, saltando dal ponte di Seiano. Il giovane prima dell’estremo gesto aveva affidato il suo ultimo sfogo a Facebook. La tragedia è avvenuta questa mattina.

Le ultime parole di Mattia prima della tragedia

“Sono stato, da quando sono nato, sempre un angelo buono con tutti per capire poi che su questa terra ad essere buono ci rimetti sempre. Se devo andare all’inferno non ho paura, perché il vero inferno si trova su questa terra e in questa vita”. Queste le ultime parole di Mattia prima della tragedia.

Tutta la comunità di Vico Equense si stringe attorno al dolore della famiglia per la morte del giovane marittimo. Mattia era conosciuto e apprezzato da molti suoi coetanei. Era sensibile e intelligente.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso del giovane già avvenuto. Con loro anche i carabinieri che indagano su quanto accaduto.