Tragedia a Pordenone per la morte di Vittoria Marti. La bimba morta a 5 anni per un tumore raro. Si è spenta ieri, a pochi gionri dal suo compleanno, Vittoria. La comunità di Zoppola, provincia di Pordenone, si stringe intorno al dolore della famiglia e dà l’addio alla piccola guerriera che in questo periodo aveva commosso tutti.

Nei mesi precedenti tante persone si erano mosse per raccogliere fondi e darle un’ultima speranza. La piccola avrebbe dovuto operarsi ma il male che l’affligeva è stato più violento e per lei non c’è stato nulla da fare. Vittoria era affetta das un tumore molto raro al tronco encefalico.

La mamma Alessandra e il papà Adriano, genitori anche di un bimbo, hanno affidato ai social il loro dolore, parole d’emzione per la piccola sconfitta dal male. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul profilo personale del papà di Vittoria.