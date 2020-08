0 Facebook Lutto a Mugnano, muore Aniello noto pescivendolo del centro storico News 27 Agosto 2020 13:07 Di redazione 1'

Tragedia a Mugnano di Napoli. Aniello Mangiapilli è morto prematuramente, lasciando un grande dolore. Aniello era un noto pescivendolo del centro storico, in particolare nel Vicolo Santa Maria. Amato e stimato da tutti, era un grande lavoratore. Esperto di fauna ittica e fidato fornitore. A dare notizia, della scomparsa dell’uomo, la pagna facebook “Sei di Mugnano se in the world”.

Tatta la comunità di Mugnano si è stretta intorno al dolore della famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “La Comunità di Mugnano è sconvolta dalla perdita di Aniello Mangiapili, nostro concittadino e storico pescivendolo del Centro storico di Mugnano. Grande lavoratore, uomo umile e generoso che da sempre rappresenta un pezzo della Storia di Mugnano. Vicolo santa Maria non sarà più lo stesso senza di te. Ci stringiamo al dolore della famiglia, che Dio ti abbia in gloria. Sentite condoglianze alla famiglia“, questo uno dei tanti messaggi che hanno indondato la bacheca del gruppo facebook di Mugnano.