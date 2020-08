0 Facebook Dalla medaglia in guerra alla malattia, la Campania piange il carabiniere De Angelis Cronaca 27 Agosto 2020 17:27 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità agro nocerina. È infatti deceduto il Brigadiere Francesco De Angelis, ormai in congedo. Il suo nome è noto in quanto ha partecipato in diverse missioni all’estero, in particolare in Kosovo e Albania.

Ed è stato proprio questo suo combattere, non solo il crimine, per i diritti e la libertà che ha permesso a Francesco di ritagliarsi uno spazio nel cuore di chi lo conosceva. Purtroppo, nonostante abbia vinto la guerra e ottenuto una medaglia al valore, è stato sconfitto dalla malattia.

Un brutto male, contratto forse proprio durante una delle sue missioni. La causa? L’esposizione all’uranio impoverito generato da armi, proiettili ed esplosivi. Questa vicenda ha scatenato in passato diverse polemiche rispetto ad uno Stato che dovrebbe tutelare i suoi figli.

Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia, compreso il cordoglio del Sindaco.