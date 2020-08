0 Facebook Briatore in ospedale, attacco alla Gregoraci che si difende: “Usate la testa” Spettacolo 27 Agosto 2020 18:13 Di redazione 1'

La vicenda del ‘focolaio’ esploso al Billionaire, storico locale in Sardegna di Flavio Briatore che da sempre ospita i vi italiani, ha conquistato le cronache nazionali. Prima il ricovero dell’imprenditore positivo al covid.

Poi, i diversi contagiati molti dei quali hanno fornito dati falsi al momento di registrarsi prima di fare ingresso nel locale. Inevitabile, a mezzo social, il coinvolgimento di Elisabetta Gregoraci. Sul suo profilo Instagram si è scatenata un polemica.

“Tu diverti e lui è ricoverato in ospedale“, hanno tuonato sui social. Questa la risposta della Gregoraci: “Secondo te se lui lottasse per la vita io sarei così spensierata? Usare la testa ogni tanto non farebbe male“.