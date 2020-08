0 Facebook Stop per Paolo Bonolis, cancellata la sua trasmissione: la verità sul conduttore Spettacolo 26 Agosto 2020 16:23 Di redazione 2'

Niente televisione per Paolo Bonolis per i restanti mesi di questo 2020. Il conduttore, dunque, non sarà al timone della sua trasmissione ‘Avanti un altro’. La decisione è stata confermata da Mediaset e riportata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Ma questo non è uno stop definitivo. Infatti, Sonia B4ugarelli (moglie di Bonolis) riprendendo proprio l’articolo della rivista, ha fornito alcune informazioni ai fan sul come partecipare ai vari cast e provini.

Proprio i fan della trasmissione e di Bonolis hanno manifestato tutta la propria delusione e disappunto.

Il post della moglie Sonia Brugarelli –

Per chi volesse partecipare ai provini per la prossima edizione di “Avanti un altro” può andare sul sito www.sdl2005.it oppure sulla pagina Instagram di @sdl.tv 🖥 1 2 3 via!!!!!

Scrivete sul direct di @sdl.tv il vostro nome, cognome, indirizzo, città di provenienza e numero di ☎️. LA REDAZIOBE DI AVANTIUNALTRO VI CONTATTERÀ PER FARVI IL PROVINO