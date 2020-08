0 Facebook Mateo a Napoli e Campania, addio caldo: temperature autunnali in arrivo Meteo 25 Agosto 2020 16:18 Di redazione 2'

Nei prossimi giorni sull’Italia tornera’ a governare un promontorio di alta pressione. Fino a giovedi’ l’anticiclone garantira’ giornate soleggiate e via via piu’ calde con temperature fino a 32-34 C su tutta Italia. Questa fase di bel tempo pero’ verra’ interrotta bruscamente da venerdi’ a causa dell’approfondirsi di una saccatura Nordatlantica che riuscira’ a raggiungere l’Italia, anticipando cosi’ la fine dell’estate.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso caratterizzera’ le giornate fino a giovedi’. Soltanto sui rilievi alpini, prealpini e localmente in Lombardia le nubi saranno piu’ diffuse. Come detto, le temperature cominceranno a salire superando facilmente la soglia dei 30 C. Dato il basso tasso di umidita’ il caldo sara’ sopportabile. Le cose cambieranno da venerdi’.

Nel corso della giornata il tempo subira’ un forte peggioramento su Alpi e Prealpi del Nordovest e del Trentino Alto Adige con rovesci, temporali e nubifragi frequenti. Le precipitazioni risulteranno abbondanti e potranno spingersi fin verso le pianure di Piemonte e Lombardia in serata. Nel corso del weekend il maltempo si estendera’ a tutto il Nord, alla Toscana e infine anche al Lazio con forti temporali e grandinate.

Tra venerdi’ 28 e domenica 30 i venti rinforzeranno da Scirocco e Libeccio. Le temperature, se al Nord subiranno una diminuzione, al Centro-Sud grazie ai venti meridionali saliranno sopra la media con picchi di 37-40 C. Da lunedi’ 31 la saccatura attraversera’ tutta l’Italia causando un generale calo delle temperature anche di 10-12 C; l’autunno entra in scena.