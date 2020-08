0 Facebook “Dammi i soldi o pubblico le foto hot”, ragazzo minaccia l’ex fidanzata Cronaca 25 Agosto 2020 16:13 Di redazione 2'

“Dammi i soldi o pubblico le foto hot”. Un ragazzo, classe 2000, della provincia di Caserta è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Caserta per tentata estorsione a danni di una sua coetana. La giovane due settimane fa, si è presenta in Questura per sporgere denuncia, dopo che il suo ex fidanzatino, per mesi l’ha minacciata di pubblicare su Instagram e Facebook le foto e video che la ritraevano in atteggiamento “intimo”, se non le avesse dato dei soldi.

Stando al racconto della ragazza, sono stati diversi gli episodi estorsivi. Il ragazzo pretendeva cento euro promettendo alla giovane che avrebbe distrutto le foto ed i video compromettenti di cui era in possesso ma soltanto dopo aver ricevuto il denaro. Pertanto, la Squadra Mobile, predisposto un servizio di osservazione e monitoraggio dell’incontro che ha sortito esito positivo, in quanto i poliziotti sono riusciti a bloccare il ragazzo nella flagranza del reato di tentata estorsione.

Dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente della Procura di S. Maria C.V., tradotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio di convalida. Ieri il Giudice del Tribunale di S. Maria C.V. ha confermato l’impianto accusatorio formulato dalla omologa Procura della Repubblica disponendo la convalida dell’arresto.