Si torna a sparare nel Napoletano. Stesa a Torre Annunziata, lungo il corso Vittorio Emanuele III. Una Renault Captur parcheggiata in strada e di proprietà di una donna con precedenti per droga è stata crivellata di colpi, sabato sera.

Sono esplosi 12 colpi da una calibro 9, e sull’auto sono stati lasciati 5 fori. La donna obiettivo del raid è moglie di uno degli elementi di spicco della famiglia dei «tittoni», uno dei clan, ritenuto dagli investigatori, tra i principali fornitori di stupefacenti per alcune piazze di spaccio di Torre Annunziata.

Non c’è stato nessun ferito e alcuna denuncia. Sul caso, però, indagano i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, agli ordini del dirigente Claudio De Salvo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, si tratta del classico avvertimento di stampo camorristico, forse legato agli ambienti dello spaccio di droga di Torre Annunziata. Alcuni dei colpi sono stati sparati in aria e solo 5 sono stati indirizzati verso la vettura.

a donna propretaria dell’auto, interrogata dai polizziotti, ha spiegato di non aver visto né sentito nulla e di non avere nulla da dichiarare e da denunciare. Tutte le ipotesi al momento sono al vaglio degli investigatori, che non possono escludere alcuna pista, anche perché da parte della vittima del raid c’è stata una totale chiusura.