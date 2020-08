0 Facebook Dramma a Parete, la piccola Maria Cristina muore a 22 mesi Cronaca 24 Agosto 2020 16:13 Di redazione 1'

Dramma nel Casertano, bimba nuore a 22 mesi. La tragedia è avvenuta a Parete, provincia di Caserta, Maria Cristina è morta a soli 22 mesi. Non si conoscono le cause del decesso, da parte della famiglia c’è massimo riserbo per l’accaduto.

La comunità di Parete è sconvoltaper la prematura scomparsa della piccola Maria Cristina e si stringe intorno al dolore di mamma Lucia e papà Rffaele. Un vero dramma ha colpito la famiglia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore sono apparsi sui social .“Sono notizie così strazianti da togliere il fiato non immagino come possano sentirsi i genitori. Sarai la stella più bella del cielo angelo bello”, scrive una donna su Facebbok. I funerali si celebreranno domani mattina, 25 agosto, alle 11 presso la chiesa San Pietro Apostolo.