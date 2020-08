0 Facebook Sparano fuochi d’artificio dalla barca, in fiamme il promontorio di Capo Miseno Cronaca 24 Agosto 2020 13:20 Di redazione 2'

Sparano fuochi d’artificio dalla barca e va in fiamme il promontorio di Capo Miseno. La scena è stata ripresa con i cellulari e le immagini sono subito diventate virali. Nel video si vede un gruppo di ragazzi far esplodere una batteria di fuochi artificiali a mare.

I petardi hanno fatto cadere dei tizzoni ardenti sulla costiera vicino, provocando un incendio. Parte del costone è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia Costiera, che ha interdetto l’area prospiciente a mare per consentire le operazioni di spegnimento.

Le parole del sindaco di Bacoli

Il Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli ha commentato l’accaduto sulla sua pagina facebook: “Un gruppo di fenomeni in barca, si è dilettato poco fa a sparare fuochi di artificio. In violazione di ogni norma. Ed hanno causato un incendio sul promontorio di Capo Miseno. Abbiamo allertato Capitaneria e Vigili del Fuoco, che stanno prontamente intervenendo per evitare il pericoloso propagarsi delle fiamme”.

“È un atto intollerabile – racconta il sindaco di Bacoli – . Non resterà impunito. Ringrazio i tanti cittadini che, indignati, ci stanno inviando foto e video di quanto avvenuto. I responsabili di questo atto di assoluta inciviltà, saranno presto individuati. E denunciati. Pugno duro contro chi non ha rispetto per la nostra città”.