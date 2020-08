0 Facebook Coronavirus, in Campania c’è una vittima: morto anziano, positivi moglie e figlio Cronaca 23 Agosto 2020 15:10 Di redazione 2'

Decesso in Campania a causa del Covid-19. E’ accaduto a Mercato San Severino, in provincia di Salerno ed è il sesto causato dal Coronavirus. A perdere la vita, un pensionato che aveva già una malattia oncologica pregressa. Il quadro clinico è stato dunque peggiorato dal Covid-19, protando l’uomo alla morte.

Anche moglie e un figlio dell’uomo sono risultati positivi al virus, sono però asintomatici e in isolamento a casa. Un altro figlio della coppia è in quarantena.

LE PAROLE DEL SINDACO

La salma dell’uomo è stata tumulata nel cimitero comunale, senza lo svolgimento dei funerali “Purtroppo – dice il sindaco, Antonio Somma – dobbiamo conteggiare la sesta vittima in città causata dal Coronavirus, anche se, in questo ultimo caso, è più corretto dire che il terribile virus è stato una concausa del decesso, in quanto il nostro concittadino era già affetto da una grave patologia. Esprimo a nome mio e dell’intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alla famiglia dell’anziano. Sono sei, finora, le vittime nella nostra città causate o concausate dal Covid-19, mentre, al momento, ci sono altri cinque concittadini affetti dal virus. Invito nuovamente i sanseverinesi a rispettare le regole della prevenzione, come l’obbligo di usare la mascherina nei luoghi pubblici e affollati, di rispettare almeno un metro di distanza interpersonale, di lavarsi spesso le mani. Conto sull’alto senso civico e sulla responsabilità delle persone”.