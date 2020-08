0 Facebook Circumvesuviana, vigilante ferma balordi senza mascherina e viene picchiato Cronaca 22 Agosto 2020 09:35 Di redazione 1'

Vigilante invita due passeggeri ad indossare la mascherina e viene picchiato. E’ accaduto alla stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi, a Napoli, dove un vigilante è stato aggredito da due uomini finendo in ospedale.

Ferma balordi senza mascherina e viene picchiato

I due pretendevano di prendere il treno senza biglietto e senza mascherina, ma la guardia è intervenuta nei pressi dei tornelli della stazione, per impedire che salissero sul treno. A quel punto uno dei due uomini, in preda all’ira, ha sferrato un pugno in faccia alla guardia, poi è scappato.

Il vigilante è stato trasportato in ospedale

L’altro, invece, è stato bloccato ed è stato consegnato alla Polfer. Il vigilante è stato trasportato in ospedale, al Loreto Mare. Sta bene e se la caverà con qualche giorno di prognosi.