Un uomo in preda all’ira ha aggredito un infermiere, il fratello e un vicino di casa. E’ accaduto a Pozzuoli, dove i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato per lesioni personali aggravate Salvatore Rea, 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispondere anche di violenza ad un incaricato di pubblico servizio.

L’uomo ha prima avuto un’accesa discussione con suo fratello, arrivando anche alle mani. A seguito della lite, Rea ha riportato delle ferite, per questo motivo si è recato in ospedale. Una volta giunto lì ha aggredito l’Infermiere.

L’infermiere ha avuto una prognosi di 4 giorni. Nel frattempo Salvatore Rea, in stato decisamente alterato a causa dell’alcol, è tornato a casa e ha litigato con il vicino, finendo per aggredirlo.

Il vicino è stato colpito con un mazzo di chiavi e ha riportato la frattura scomposta dell’orbita destra, delle ossa nasali, del radio e dell’ulna sinistra. La persona non è in pericolo di vita ma è tuttora ricoverata in ospedale. I carabinieri sono intervenuti, hanno bloccato Rea e condotto in carcere.