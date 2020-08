0 Facebook Napoli, Andrea Petagna positivo al coronavirus: contagiato dal fratello Calcio Napoli 20 Agosto 2020 15:29 Di redazione 1'

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è risultato positivo al Covid-19 La notizia è arrivata poco fa dal sito ufficile del Napoli. La positività del calciatore è stata riscontrata dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. L’attaccante, sta bene e non presenta sintomi. Al momento si trova in isolamento domiciliare.

Il calciatore ha affidato ai social un messaggio per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. “Grazie a tutti per i messaggi – ha scritto Petagna -. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto”.

Dopo il periodo di quarantena, verificata la negatività al Covid-19, potrà ricominciare ad allenarsi e unirsi alla squadra che da fine agosto sarà in ritiro a castel di Sangro in Abruzzo.