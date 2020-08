0 Facebook Coronavirus, due positivi a Pozzuoli: tra i contagiati un dipendente comunale Cronaca 20 Agosto 2020 12:09 Di redazione 2'

Due nuovi casi di Coronavirus a Pozzuoli. Tra i contagiati anche un dipendente comunale. A darne annuncio, è il sindaco Vincenzo Figliolia, tramite la sua pagina Facebook.

Le parole del sindaco Figliolia

“Vi comunico che abbiamo due nuovi contagiati in città. Me ne ha dato notizia l’Asl Napoli 2 Nord. In un caso si tratta di una persona entrata in contatto con un soggetto rientrante dall’estero. Nel secondo caso è un contagio familiare. Si sta provvedendo alla ricostruzione del link epidemiologico di ciascuno di loro.”

“Il virus non è sparito. Teniamolo bene in mente e rispettiamo sempre tutte le misure precauzionali. Tuteliamo noi stessi e i nostri cari, evitando di esporli a inutili rischi” .

L’Ufficio della Fiscalità Locale chiuso

Chiuso in via temporanea l’Ufficio della Fiscalità Locale di via Campana. “In via precauzionale dobbiamo chiudere l’ufficio per quindici giorni. Un nostro dipendente è risultato positivo al Covid.”, ha continuato il sindaco.

“Così come già successo il 3 agosto scorso con l’Ufficio Tecnico, il provvedimento è necessario in attesa che sia ricostruito il link epidemiologico dei contatti avuti dall’interessato e per permettere un intervento di sanificazione dei locali. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio, ma la salute pubblica viene prima di ogni altra cosa.”

Fino ad oggi i cittadini puteolani che hanno contratto il virus sono 113. Al momento la Campania risulta la regione del Sud con più numero di positivi. La maggior parte dei nuovi contagi riguarda persone tornate dall’estero.

“Voglio rassicurare tutti che il dipendente risultato positivo non ha contatti con il pubblico, ma svolge il suo lavoro all’interno degli uffici. L’attività amministrativa non subirà variazioni e proseguirà in questi giorni col lavoro a distanza.”

IL POST DEL SINDACO