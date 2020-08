0 Facebook Rissa in spiaggia ad Ischia: denunciati cinque ragazzi Cronaca 18 Agosto 2020 15:40 Di redazione 1'

Rissa in spiaggia ad Ischia. Alcuni ragazzi hanno iniziato a litigare sulla spiaggia di Citara, nell’isola di Ischia, per futili motivi, arrivando alle mani. Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Forio. I carabinieri stavano effettuando controlli di routine, quando si sono accorti che alcuni ragazzi stavano creando scompiglio in spiaggia e sono intervenuti.

I ragazzi erano in spiaggia quando, durante un aperitivo, uno di loro avrebbe lanciato inavvertitamente sabbia contro ragazzi di una vicina comitiva. Da lì è partito un litigio che è sfociato in una vera e propria rissa che ha coinvolto cinque giovani tra i 20 e i 22 anni.

I giovani sono stati medicati all’ospedale di Ischia e ritenuti guaribili tra i due e i 10 giorni. Cinque giovani sono stati denunciati.