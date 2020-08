0 Facebook Meta di Sorrento, obbligo delle mascherine in spiaggia. Bar e ristoranti chiusi a mezzanotte Cronaca 18 Agosto 2020 10:38 Di redazione 2'

Aumentano i contagi e cresce anche la paura. Il governo si prepara a regole più ferree per il contenimento della diffusione del Covid-19, nel timore di una nuova ondata e allo stesso modo i sindaci provano a stabilire regole più stringenti per il bene di tutti.

Le zone balneari sono quelle più a rischio in questo momento per l’elevato numero di turisti. Per questi motivi il sindaco di Meta di Sorrento, Giuseppe Tito ha annunciato una nuova ordinanza per contrastare e contenete il diffondersi del virus.

Obbligo delle mascherine in spiaggia da mercoledì 19 agosto

Durante una diretta sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino ha annunciato che, a partire da mercoledì 19 agosto e fino al giorno 31, si osserverà l’obbligo, come stabilito dal Governo, di indossare le mascherine all’aperto dalle ore 18 alle ore 6. “Non estendo l’obbligo di mascherina a tutta la giornata perché chiamo i miei concittadini ad un atto di responsabilità” , ha aggiunto il sindaco.

L’ordinanza

L’ordinanza, ancora, prevede l’obbligo di indossare le mascherine anche in spiaggia, quando non ci si trova in acqua o nello spazio del proprio ombrellone: ai gestori degli stabilimenti balneari l’obbligo di far rispettare le norme, pena una multa di 2.500 euro, mentre per i cittadini la multa nel caso non si dovesse rispettare l’obbligo di mascherina è di mille euro. È fatto divieto, inoltre, dalle 24 alle 6 di accedere agli arenili.

Nuove regole anche per bar e ristoranti

Regole più ferree anche per le attività commerciali attive nel campo della ristorazione: bar, pizzerie e ristoranti sul territorio comunale hanno l’obbligo di abbassare le saracinesche dalle ore 24 alle ore 6; anche in questo caso, la multa per gli inadempienti è di 2.500 euro.

“Abbiamo mollato la presa, bisogna fare attenzione. Bisogna evitare di arrivare a norme più restrittive e per questo faccio appello al buon senso dei miei concittadini: rispettate le norme”, ha concluso il sindaco.