Fotografo della Sonrisa viola la quarantena e va a due cerimonie

La Sonrisa, il famoso Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate si trasforma in un focolaio di Covid-19. Un fotografo positivo viola la quarantena per partecipare a due cerimonie, un battesimo e un matrimonio.

Fotografo della Sonrisa viola la quarantena

Il professionista, di Castel San Giorgio, è uno dei contagiati del focolaio che si è sviluppato al grand hotel, che il 10 agosto scorso è stato chiuso dopo aver registrato alcuni casi di positività al virus tra i componenti dello staff e i familiari dei titolari.

Nell’ambito della ricostruzione della catena epidemilogica avviata dall’Asl competente, il 50enne era stato identificato e posto in isolamento domiciliare fiduciario, in attesa dell’esito del tampone ma ha violato le direttive per altri due impegni di lavoro, un battesimo ed un matrimonio, entrambi celebrati a Castel San Giorgio, tra il 12 ed il 13 agosto. Il caso è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Il fotografo sarà denunciato.

Controlli per tutti gli invitati

Sono una quarantina, le persone che hanno partecipato alle due cerimonie e che sono stati costretti ad effettuare il tampone, compresi gli sposi, il piccolo battezzato e il parroco che ha officiato il rito religioso.

Tra i positivi risaluta anche una ragazza di Terzigno, che ha preso parte ad una festa al Castello delle Cerimonie. La notizia è stata data dal sindaco del paese vesuviano Francesco Ranieri. “Nuovo positivo nel nostro Comune. Si tratta di una ragazza che ha partecipato ad una festa alla Sonrisa di Sant’Antonio Abate. Erano più di tre mesi che non si annoveravano casi sul nostro territorio. Domani procederò con gli atti consequenziali. Purtroppo avevo visto lontano alla stregua anche dei numeri che giornalmente crescono. Non molliamo la presa. A voi giovani non sottovalutate il rischio. La salute prima di tutto. Terzigno dimostra ancora una volta la tua forza”.

