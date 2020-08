0 Facebook Pic-nic di Ferragosto finisce male in Campania, prima la lite e poi la rissa Cronaca 16 Agosto 2020 16:45 Di redazione 1'

Finisce male il pranzo di Ferragosto per un gruppo di persone in Campania. Ad Atripalda (in provincia di Avellino) i protagonisti di questa storia hanno organizzato un pic-nic all’aperto. Poi è improvvisamente tutto degenerato, prima in un litigio e infine in una rissa.

Come riportato da Il Mattino, al centro della vicenda c’erano due gruppi familiari: i loro componenti hanno iniziato a litigare. Poi gli insulti, le minacce e infine le mani: pugni, calci e schiaffi. Gli altri presenti, sconvolti e impauriti, hanno lanciato l’allarme.

Subito sono intervenute le forze dell’ordine che hanno provveduto a sedare gli animi riportando la calma. Il blancio: una persona è finita in ospedale.