Dolore in Campania, Teresa non ce l’ha fatta: addio alla mamma-guerriera

La triste notizia ha sconvolto l’intera comunità dell’agro aversano. Teresa D’Agostino, 36 anni, non ce l’ha fatta ed è deceduta. La donna, moglie e madre, s è arresa dopo una lunga e ardua battaglia contro un brutto male.

La 36enne, come riportato da Teleclub, lascia moglie e figli. Sconvolta la comunità di Frignano (località in provincia di Caserta). Ma anche quella di Marcianise, dove Teresa abitava insieme alla sua famiglia. Tanti i messaggi d’affetto per lei e di solidarietà per la famiglia D’Agostino.

Teresa era sposata con un Sotto ufficiale dell’Esercito con il quale aveva avuto due bimbi. Ricordata come una donna solare, intelligente e per bene, Teresa ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti coloro che la conoscevano. La donna era ricoverata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.