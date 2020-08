0 Facebook Choc a Battipaglia, cadavere di un uomo ritrovato per strada Cronaca 15 Agosto 2020 10:38 Di redazione 1'

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella serata di venerdì a Battipaglia. Si tratta di un uomo di 50 anni originario del comune in provincia di Salerno. Il suo corpo esamine era in via Manfredi.

Cadavere di un uomo trovato a Battipaglia

Sul posto sono giunti i carabinieri e un medico legale che ha effettuato un esame esterno sulla salma, a stroncare l’uomo probabilmente un arresto cardiocircolatorio. L’ipotesi è che camminasse per strada e quando si è sentito male non è riuscito a chiedere aiuto.

Il cadavere è stato trasportato all’obitorio e i militari hanno provveduto ad avvertire i magistrati di turno.