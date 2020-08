0 Facebook Incidente in motorino ad Ottaviano, Giovanni Romano muore a 19 anni: “Un destino assurdo” Cronaca 14 Agosto 2020 12:42 Di redazione 1'

Drammatico incidente in motorino ad Ottaviano. Nella serata di giovedì un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del motorino su cui viaggiava, schiantandosi al suolo.

Giovanni Romano muore a 19 anni in un incidente

E’ accaduto in via Pentelete, la vittima, Giovanni Romano è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale del Mare dove è giunto in condizioni disperate. Il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo nel noscomio. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sconvolta la comunità di Ottaviano per la tragedia, il sindaco Luca Capasso ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali: “Ancora una volta la comunità ottavianese piange per un lutto terribile: il giovanissimo Giovanni ci ha lasciato in seguito ad un incidente stradale. Giovanni era un ragazzo intelligente e brillante: un destino assurdo ce l’ha portato via troppo presto. Siamo vicini alla sua famiglia e agli amici. Nel giorno dei funerali a Ottaviano sarà proclamato lutto”, questo il suo messaggio sui social.