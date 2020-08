0 Facebook Contagi da paura ma a Milano niente controlli all’aeroporto, i viaggiatori: “Nessuno sapeva nulla” Cronaca 14 Agosto 2020 10:56 Di redazione 1'

L’allarme è scattato in questi giorni dopo l’aumento dei contagi da coronavirus. Con l’arrivo dell’estate gli italiani hanno iniziato a spostarsi sia all’interno del Paese che per l’estero. Questo ha causato una maggiorazione dei casi positivi da covid.

Questo ha portato Governo centrale e amministrazioni regionale a disporre alcune misure di sicurezza e controllo per chi rientra a casa dalle vacanze. Tuttavia, come riportato da La Repubblica, non tutto ha funzionato come previsto.

Il caso è scoppiato a Milano presso l’aeroporto di Malpensa. Molti viaggiatori hanno raccontato la loro esperienza: nessun controllo e disinformazione, rispetto alle nuove regole da rispettare, da parte del personale.