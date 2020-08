0 Facebook Il dramma di Teresa De Sio: “Sono stata sola, uno mi ha anche mollato durante il Covid” Spettacolo 11 Agosto 2020 09:04 Di redazione 2'

Teresa De Sio ha raccontato il triste momento vissuto durante il Covid-19. La cantautrice, sorella di Giuliana, ospite nel programma televisivo Io e Te ha spiegato che per lei il lockdown è stato un vero incubo.

Teresa De Sio racconta il suo lockdown

Vivendo sola in casa e non avendo nemmeno un terrazzo, ha spiegato che non ha vissuto un bel lockdown: “Sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo e un giardino. Io sono stata da sola a casa, due mesi e mezzo. Senza un terrazzo e senza un giardino quindi non sono stata bene. La sofferenza della solitudine totale e affettiva”.

La beffa è stata anche quella di essere lasciata da un uomo che stava frequentando: “Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo”.

Non è mancato un commento nei confronti degli uomini in generale: “L’uomo è egoista e non ha il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, al punto da non riuscire a lasciare una donna come si dovrebbe fare”.