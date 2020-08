0 Facebook Follia in un locale nel Napoletano, rissa furibonda in pista: sedie e tavoli contro una persona Cronaca 11 Agosto 2020 18:43 Di redazione 1'

E’ accaduto in un noto locale di Trecase, comune in provincia di Napoli, sabato sera. Una furibonda rissa è esplosa all’interno di una discoteca e in poco tempo si è generato il caos.

Rissa in un locale di Trecase

Sembrerebbe che un gruppo di ragazzi si sia scagliato contro una sola persona, prima hanno iniziato a spingerlo, poi l’hanno accerchiato e sono cominciate a volare sedie e tavoli. Non si conoscono i motivi di questa terribile aggressione, potrebbe essere stato uno sguardo di troppo a una ragazza o attriti precedenti. Resta il fatto che la furia del branco si è scatenata contro un unico ragazzo.

LEGGI ANCHE: RISSA A BOTTIGLIATE A BAIA DOMIZIA

Invano i tentativi delle altre persone presenti di separare i ragazzi. Pare che non ci sia stata alcuna denuncia alle forze dell’ordine. Il video della rissa nel locale di Trecase è diventato virale in poco tempo sui social, in molti attaccano questi atteggiamenti così violenti e reclamano che qualcuno intervenga per placare la furia dei giovani.

Il video della rissa nel locale di Trecase