Cane aggredisce donna, morsi al volto e ad un braccio: paura in Campania Cronaca 10 Agosto 2020

Panico nel casertano dove una donna è stata aggredita da un cane. La violenza dell’animale ha colto alla sprovvista la vittima che stava passeggiando in strada. Il cane ha morso la donna al volto e ad un braccio.

Come riportato da Il Mattino, l’episodio è avvenuto a Cave, piccola località di San Felice a Cancello (cittadina in provincia di Caserta). La vittima è stata aggredita questa mattina vicino casa. Immediato il ricovero in ospedale.

Il trasporto presso il nosocomio è stato urgente viste le condizioni di salute della donna. Quest’ultima è fuori pericolo ma è ancora grave ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico volto a curarne i traumi subiti.