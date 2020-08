0 Facebook Spari nella notte a Napoli, feriti due uomini nella Galleria Laziale Cronaca 8 Agosto 2020 19:55 Di redazione 2'

Notte di paura a Napoli. Continuano gli episodi di violenza nel capoluogo campano e in provincia. Due uomini sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco intorno alle 4 del mattino nella notte tra venerdì e sabato all’interno della Galleria Laziale.

I due feriti, entrambi residenti a Pianura – P.D.A., 30enne residente in via Torricelli e D.D.L, 27enne di via Gentileschi – sono già noti alle forze dell’ordine. Hanno raccontato di essere stati avvicinati da due persone in sella a un Sh 300 per un tentativo di rapina: “Dacci il rolex”. Sarebbe questa, secondo quanto riportato da Il Riformista, l’intimazione che adesso è al voglio degli agenti del Commissariato di Bagnoli.

Sull’episodio è stata avviata un’indagine, gli agenti grazie anche alle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della Galleria Laziale – tratto di strada che collega il quartiere di Fuorigrotta con Mergellina – ricostruiranno l’esatta dinamica dell’accaduto. I due, medicati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, hanno raccontato di essere stati soccorsi da un’auto e di aver chiesto un passaggio per il noscomio. Il trentenne è stato ferito alla gamba sinistra ed è stato ricoverato in prognosi riservata, mentre il ventisettenne ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.

La polizia, intervenuta nella Galleria Laziale, ha effettuato i rilievi del caso, rinvenendo due bossoli calibro 9×21 e lo scooter dei due giovani. Continuano le indagini sull’episodio e la testimonianza dei due feriti è al vaglio degli inquirenti.