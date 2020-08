0 Facebook Dramma in provincia, schianto tra due auto Vincenzo Nobis muore al Cardarelli di Napoli News 8 Agosto 2020 16:45 Di redazione 1'

Tragico scontro tra auto a Casapesenna, in provincia di Caserta. Un uomo di 63 anni è deceduto all’ospedale Cardarelli dopo un giorno di agonia, le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi.

Vincenzo muore in un incidente

La vittima, Vincenzo Nobis, viaggiava con la sua auto quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire si è scontrato contro un’altra vettura, l’uomo in gravi condizioni è stato portato all’ospedale Moscati di Aversa. Lì i medici, considerata la situazione, hanno disposto il trasferimento all’ospedale Carderelli di Napoli, dove poi è morto.

I due ragazzi che viaggiavano a bordo dell’altra automobile sono rimasti feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. La vittima lascia una moglie e due figli. Dolore a Casapesenna non appena si è appresa la notizia della morte di Vincenzo Nobis.