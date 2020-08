0 Facebook Lacrime e dolore in Campania, il piccolo Giuseppe non ce l’ha fatta: stroncato dalla malattia a 9 anni Cronaca 7 Agosto 2020 11:54 Di redazione 1'

La triste notizia è arrivata. Il piccolo Giuseppe Palumbo non ce l’ha fatta. Ha lottato come un guerriero fino alla fine ma la malattia ne ha spezzato la giovane vita. Il bambino era di Pietravairano località in provincia di Caserta.

Come riportato da EdizioneCaserta, Giuseppe è deceduto la scorsa notte. A non dargli scampo una patologia rara che ne ha stroncato l’esistenza. Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e di solidarietà per la sua famiglia.

Giuseppe è ricordato come un bimbo pieno di vita e solare. Inteliggente e in gamba, amava lo sport (frequentava la scuola calcio di (Caianello). L’intera comunità casertana è in lutto e si è stretta intorno alla famiglia Palumbo distrutta dal dolore.