0 Facebook Anziano muore per covid, infermiere gli ruba il bancomat e prosciuga il conto Cronaca 7 Agosto 2020 11:37 Di redazione 1'

Nessun rispetto per la morte e il dolore. Neanche di fronte ad una persona anziana che ha perso la vita a causa del coronavirus. Questa è stata una storia surreale e che ha sconvolto il Paese. Protagonista un infermiere-ladro.

Come riportato da PrimaTreviglio, un infermiere di 41 anni di origini albanese – insieme alla fidanzata 21enne – è stato denunciato per furto aggravato. Entrambi avrebbero rubato il bancomat di una persona deceduta a causa del covid per poi prosciugargli il conto.

La vittima, originario di Cividate al Piano (località in provincia di Bergamo) è un uomo di 66 anni che ha perso la vita presso l’ospedale della Bergamasca. La coppia di ladri sarebbe riuscita a portar via circa 6mila euro.

I familiari del 66enne hanno denunciato il tutto alle autorità. “Una vicenda brutta, in un momento tragico, un abuso compiuto nei confronti di una vittima inerme“, ha dichiarato il comandante della polizia locale Arcangelo Di Nardo.