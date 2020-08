0 Facebook In coma a 10 mesi per aver ingoiato detersivo, bimba è grave: “Stomaco bruciato” Cronaca 7 Agosto 2020 12:41 Di redazione 2'

Una tragedia che ha colpito una bambina di soli 10 mesi. La piccola ha ingoiato una capsula di detersivo prima di essere trasportata d’urgenza in ospedale. La bimba è ora in coma, le sue condizioni sono gravi anche se stazionarie.

Come riportato dal Daily Record la vicenda è avvenuta in Scozia a Lennoxtown. La piccola Pearce Sheperd ha ingerito la pasticca senza che la madre – che era in casa dove vive con il marito e altri 4 figli – se ne accorgesse. Immediatamente è scattato l’allarme dopo che la piccola ha iniziato a vomitare.

Pearce è stata ricoverata presso il Royal Hospital for Children di Glasgow dove i medici l’hanno curata e la stanno tenendo sotto osservazione. Gravi i danni riportati dalla bambina, soprattutto allo stomaco e ai polmoni

“Ero in cucina a preparare la cena e a fare il bucato. Tutti i bambini erano nelle vicinanze. Una delle compresse deve essere caduta dal piano di lavoro sul pavimento e prima che me ne accorgessi, Pearce ne aveva afferrata uno e ne aveva pizzicato l’angolo. È successo tutto troppo in fretta. I medici la aggiornano minuto per minuto. È così spaventoso non sapere cosa sta succedendo. So che i prodotti sono velenosi ma non pensavo che avrebbero messo la mia bambina in coma“, ha detto la madre.