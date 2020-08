0 Facebook Dramma in Campania, scende dall’auto ed è investito dalle altre vetture: 25enne perde la vita Cronaca 6 Agosto 2020 12:03 Di redazione 1'

Prima l’incidente. Probabilmente il giovane alla guida ha perso il controllo dell’automobile che si è schiantata. Non è chiaro se lo stesso impatto abbia sbalzato il conducente sull’asfalto o se egli stesso fosse uscito dopo il sinistro.

la certezza è che è avvenuta una vera e propria tragedia. Infatti, il 25enne alla guida, una volta fuori dall’auto è stato investito dalle altre vetture in corsa ed ha perso la vita. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’0rdine allarmate dagli altri automobilisti.

Il dramma è avvenuto sulla tratta Petina–Sicignano. La vittima era originaria di Contursi Terme, località in provincia di Salerno. Accertamenti in corso per cercare di chiarire la dinamica del grave incidente. Sconvolta l’intera comunità del salernitano.