Non se lo dimenticherà per un bel po’ quello che è accaduto a sua figlia Laura Arber, la madre che ha visto la sua bambina soffocare mentre mangiava una crocchetta di pollo di McDonald’s.

Bambina rischia di soffocare con crocchetta di McDonald’s, dentro c’erano pezzi di mascherina

Il motivo? All’interno dell’alimento c’erano residui di una mascherina. La vicenda è avvenuta ad Hampshir, comune a 70km da Londra. La madre aveva preso del cibo d’asporto dal noto fast food, accontentando così la sua figlioletta. Mai si sarebbe aspettata che quel pomeriggio sarebbe potuto terminare in una tragedia se solo non si fosse accorta che la sua bambina stava soffocando.

La piccola stava mangiando Chicken Nuggets sul divano di casa e improvvisamente ha iniziato ad avere difficoltà a masticare, finché non ha rischiato il soffocamento. La madre le ha subito messo due dita in gola e le ha estratto dalla bocca un pezzo di crocchetta di pollo che al suo interno aveva frammenti di una mascherina.

Laura Harber ha spiegato di aver trovato pezzetti di mascherina all’interno di due delle 20 pepite ordinate. La donna ha raccontato di aver immediatamente chiamato la sede di McDonald’s doveva aveva acquistato il cibo, poi si è recata direttamente al negozio dove il direttore si sarebbe giustificato spiegando che le pepite non sono cucinate nel negozio. “La cosa peggiore è che hanno continuato a servirli – ha dichiarato scioccata la donna. E se fossi uscito dalla stanza e mia figlia fosse soffocata? Potrebbe essere morta. È salva per una frazione di secondo”.

Le scuse di McDonald’s

Da McDonald’s, intanto, dopo qualche ora dalla denuncia della donna, sono arrivate le scuse: “Siamo spiacenti per la brutta esperienza della nostra cliente. La sicurezza alimentare è della massima importanza per noi e poniamo grande enfasi sul controllo di qualità, seguendo rigorosi standard per evitare eventuali imperfezioni. Quando la questione è stata portata all’attenzione del nostro personale, ci siamo scusati, abbiamo offerto un rimborso completo e abbiamo chiesto al cliente di restituire l’articolo in modo da poter indagare ulteriormente sulla questione e isolare il prodotto interessato”.