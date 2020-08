0 Facebook Dramma in pizzeria, esce a prendere un po’ d’aria: Filippo muore a 16 anni davanti agli amici News 3 Agosto 2020 16:20 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta in una pizzeria di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Un giovane di 16 anni era andato a mangiare una pizza con gli amici, quando improvvisamente ha detto loro che sarebbe uscito a prendere un po’ d’aria ed è finito al suolo privo di sensi.

Filippo muore a 16 anni in pizzeria

Immediato l’arrivo del personale sanitario che ha provato invano a rianimarlo per un’ora. Purtroppo per Filippo non c’è stato nulla da fare, è deceduto davanti agli occhi increduli dei suoi amici.

Studente dell’Istituto professionale di Cittadella, lascia i genitori e due fratellini di 3 e 13 anni. Una tragedia immane che ha sconvolto l’intera comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa di un ragazzo che purtroppo ha incontrato un tragico destino.