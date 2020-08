0 Facebook Choc a Siracusa, mamma offriva i suoi figli per soldi: “Messi in fila per essere abusati” Cronaca 3 Agosto 2020 17:30 Di redazione 1'

Tre bambini di 3, 4 e 7 anni venivano abusati ripetutamente da tre uomini in cambio di soldi. Era la madre dei piccoli a “venderli” per 20 euro. E’ questo il capo d’accusa che emerge da un processo che si sta svolgendo a Siracusa per violenze sessuali su minori.

Siracusa, vendeva i suoi figli per pochi euro

Gli imputati sono la madre, che vendeva i suoi tre figli, un carabiniere di 41 anni e il padre della madre con cui il più grande dei tre bambini conviveva. Gli abusi sono emersi durante i colloqui che i minori svolgevano con le educatrici della struttura in cui vivevano da quando sono stati allontanati dalla madre. Gli eventi risalgono al 2014 e la madre vendeva i suoi figli perché non aveva soldi.

Pare che gli abusi avvenissero all’intero di una cantina dove i bambini erano messi in fila per essere abusati da tre clienti. C’era anche un anziano che fotografava gli atti.