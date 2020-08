0 Facebook Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro incubo a modello, una lezione al resto del mondo” News 2 Agosto 2020 14:19 Di redazione 2'

L’Italia è passata dall’essere l’epicentro dell’incubo a un modello per il contenimento del coronavirus che dà lezione agli Stati Uniti e al resto del mondo”. Così scrive il New York Times in un lungo articolo scritto dal corrispondente da Roma in cui torna ad analizzare la gestione della pandemia da parte del nostro Paese, spiegando come sia riuscito a lasciarsi alle spalle la fase più critica.

Il New York Times elogia l’Italia

Se a febbraio e marzo l’Italia era “l’epicentro dell’incubo” da “evitare a ogni costo”, ora la situazione si è capovolta. Un vero e proprio elogio a sorpresa, quello del prestigioso quotidiano americano. Aggiunge il NYT “Gli ospedali italiani sono praticamente vuoti di pazienti Covid-19” e “le morti quotidiane attribuite al virus in Lombardia, la regione settentrionale che ha sopportato il peso maggiore della pandemia, si aggirano intorno allo zero”.

“Da epicentro incubo a modello, una lezione al resto del mondo”

Il governo italiano, rimarca il Nyt, si è fatto guidare da comitati scientifici e tecnici. Medici locali, ospedali e funzionari sanitari raccolgono quotidianamente più di 20 indicatori sul virus e li inviano alle autorità regionali, che poi li inoltrano al ministero della Salute. “Il risultato è una radiografia settimanale della salute del Paese su cui si basano le decisioni politiche”, prosegue il giornale americano, elogiando il voto del Parlamento che ha prorogato al 15 ottobre lo stato di emergenza. L’autorevole quotidiano statunitense, conclude invitando il proprio Paese a seguire l’esempio dell’Italia.