0 Facebook Carabiniere aggredito a Castellammare, un testimone: “Tra gli aggressori anche minorenni” News 2 Agosto 2020 18:16 Di redazione 1'

Dopo l’aggressione al carabiniere della scorsa sera, sono state fermate 4 persone, tre maggiorenni e un minorenne. Dalle telecamere di videosorveglianza però appare evidente che le persone, che si sono scagliate contro il il carabiniere, sono molte di più. I militari in queste ore stanno cercando di identificare anche gli altri componenti dle gruppo di assalitori.

Il testimone

Nel frattempo, un testimone ha raccontato a Fanpage, che nello scontro avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Castellammare di Stabia, c’erano anche dei minorenni.

L’uomo ha dichiarato di conoscere alcuni dei ragazzi, che si vedono nei video delle telecamere di sorveglianza e aggiunge che devono essersi di sicuro trovati nei guai per dare vita alla rissa, dal momento che sono “bravi ragazzi”.

Il carabiniere 36enne, è stato aggredito dal branco, mentre tentava di placare un rissa: gli hanno lanciato addosso uno scooter, è stato poi colpito a suon di pugni e calci, anche mentre si trovava in terra, e ancora con dei caschi, usati come arma, e addirittura un tavolino. Ricoverato in ospedale con un grave trauma commotivo.