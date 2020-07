0 Facebook De Luca in diretta annuncia nuove ordinanze e comunica: “Un dentista positivo” Cronaca 31 Luglio 2020 15:38 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca ha parlato nella sua consuetudinaria diretta del venerdì, facendo il punto della situazione sui contagi da Covid-19 e le politiche che la Regione sta attuando. Il presidente della Campania ha inoltre annunciato l’arrivo di due nuove ordinanze.

Le parole di Vincenzo De Luca

“Oggi siamo a 9 contagi, abbiamo una situazione che non è assolutamente drammatica ma che richiede comportamenti responsabili. Su questi 9 contagi non abbiamo in pratica nessun nuovo contagio, forse uno. Il resto è il risultato del contact tracing, cioè il tracciamento dei contatti. Quindi a partire da chi era positivo abbiamo ricostruito la catena dei contatti e li abbiamo individuati. L’indicazione che abbiamo dato alle nostre strutture è quella di individuare fino all’ultimo contagio, non nascondere il problema, perchè se lo nascondiamo tra un mese sarà drammatico. Noi dobbiamo individuare oggi tutti i contatti, a costo di far emergere qualche positivo in più, ma dobbiamo stare tranquilli”.

“Dobbiamo fare i conti anche con comportamenti di superficialità o di irresponsabilità. Abbiamo dei contagi – ha raccontato De Luca – derivanti da un dentista che era andato in Albania, adesso stiamo facendo gli screening sui pazienti del laboratorio. Se vai in Albania, fatti il tampone due, tre volte di seguito“. A Mercato San Severino, nel Salernitano, “un contagio è un contatto indiretto di un signore che aveva fatto il viaggio in Albania, poi abbiamo contatti fra i familiari di quelli che erano già positivi”

